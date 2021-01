FIFA testet zusätzliche Wechsel bei Gehirnerschütterungen bei der Klub-WM

Die FIFA testet bei der Klub-WM in Katar zusätzliche Auswechslungen bei tatsächlichen oder vermuteten Gehirnerschütterungen.

Der Fußball-Weltverband FIFA testet bei der Klub-WM in Katar (1. bis 11. Februar) zusätzliche Auswechslungen bei tatsächlichen oder vermuteten Gehirnerschütterungen. Bei dem Turnier, an dem auch Champions-League-Sieger Bayern München teilnimmt, soll jedem Team neben den fünf normal erlaubten Wechseln bei Kopfverletzungen ein zusätzlicher Tausch möglich sein. Dies geschehe "ungeachtet der bereits erfolgten Auswechslungen", wie die FIFA am Freitag mitteilte.