VfB-Trainer Matarazzo: "Schlimme Bilder" aus den USA

Matarazzo blickt mit Sorge in die USA © FIRO/FIRO/SID

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat die Szenen von der Stürmung des Kapitols in seiner amerikanischen Heimat mit Bestürzung aufgenommen.

Trainer Pellegrino Matarazzo von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat die Szenen von der Stürmung des Kapitols in seiner amerikanischen Heimat mit Bestürzung aufgenommen. "Die Bilder waren schlimm. Das Gefühl ist alarmierend, ein Stück weit peinlich und traurig", sagte der 43-Jährige, der in Wayne im US-Bundesstaat New Jersey geboren wurde.