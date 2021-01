Labbadia mit Vorfreude auf Bielefelder "Schmuckkästchen"

Trainer Bruno Labbadia vom Bundesligisten Hertha BSC freut sich vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER) auf die Rückkehr auf die Alm.

"Es ist ein gemütliches, schönes Stadion. Es könnte auch in England stehen, ist klein und kompakt. Es ist ein kleines Schmuckkästchen mitten in der Stadt", sagte Labbadia am Freitag.