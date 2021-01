Preuß und Herrmann enttäuschen - Eckhoff siegt erneut

Enttäuschender Jahresstart für die deutschen Biathletinnen: Franziska Preuß war als 14. beim Weltcup-Sprint in Oberhof beste DSV-Athletin.

Die deutschen Biathlon-Frauen haben einen enttäuschenden Start ins neue Jahr erlebt. Franziska Preuß war beim Heim-Weltcup in Oberhof beim Sprint über 7,5 km auf Rang 14 beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Nach einem Schießfehler lag die 26-Jährige in der Arena am Rennsteig 1:13,4 Minuten hinter Siegerin Tiril Eckhoff.