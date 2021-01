Vettel als "Wegweiser" für Aston Martin: WM-Titel "sehr realistisch"

Sebastian Vettels neues Team Aston Martin glaubt fest an die Chance auf den WM-Titel. Vettel soll dabei die wichtige Rolle des Wegweisers übernehmen.

Sebastian Vettels neues Team Aston Martin glaubt fest an die Chance auf den WM-Titel in der Formel 1 - der Deutsche soll dabei die wichtige Rolle des Wegweisers übernehmen.

Die ab der anstehenden Saison schrittweise eingeführte Budget-Obergrenze und das neue technische Reglement ab 2022 in Verbindung mit Strolls Investitionen machten einen Titelgewinn für Aston Martin "sehr realistisch", sagte der 61-Jährige. Gerade der Ausgabendeckel "spielt uns in die Hand", so Stroll, weil sein Team anders als die Branchenriesen Mercedes, Red Bull und Ferrari nicht schrumpfen müsse, um diesem gerecht zu werden.