Mehr Power aus Mittelfranken - Cowana Gaming erneuert CS:GO-Team

Die noch recht junge eSports-Organisation aus Langenzenn bei Fürth (Bayern) baut ihr Roster in CS:GO um. Fünf neue Spieler sollen in schwarz-pink durchstarten.

Der Auftakt von Cowana Gaming war aufgrund der Pandemie ein besonderer. Im Februar erschien "The Beginning" auf YouTube und die ersten Turnierteilnahmen in Spielen wie CS:GO und League of Legends standen an. Nach fast einem Jahr krempelt die mittelfränkische Organisation jetzt ihr Counter-Strike Roster um und will richtig durchstarten.