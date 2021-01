FC Schalke 04: PK mit Christian Gross vor Hoffenheim-Spiel LIVE im Ticker

+++ Gross über hohen Druck auf Schalke +++

+++ Gross lobt Matthew Hoppe +++

"Er ist eine Möglichkeit, er hat nur Schalke im Kopf und will alles dafür tun, dass wir da unten rauskommen. Er ist ein vorbildlicher Profi, obwohl er sehr jung ist. Natürlich fehlt ihm noch vieles, was ihn zu einem abschlussstarken Stoßstürmer macht. Daran arbeiten. Allzuviele Alternative haben wir nicht."

+++ Gross über Gegner Hoffenheim +++

+++ Gross klärt Torwartfrage +++

+++ Gross über momentane Situation +++

"Grundsätzlich will man als Spieler gewinnen, aber in unserer Situation denken wir vielleicht eher daran, ja keinen Fehler zu machen."

+++ Gross: "Den Mutigen gehört die Welt" +++

"Ich zeige den Spielern auf, dass sie das Spiel nach vorne lenken müssen. Es gibt mehr Optionen. Den Mutigen gehört die Welt. Das will ich täglich transportieren. Eine mutige Entscheidung auf dem Trainingsplatz ist, noch mehr Leute in die gefährliche Zone zu bringen."

+++ Gross über eine Dreierkette +++

+++ Gross über Verbesserungsansätze +++

"Wir brauchen Punkte, am besten drei Punkte. Daran führt kein Weg vorbei. Wie erreichen wir das? Am besten keine eigenen Fehler machen und die riskanten Pässe in der eigenen Hälfte abzustellen. Und dann weiter an der Kompaktheit arbeiten. Die Effizienz vorne ist das andere, an dem wir arbeiten müssen."