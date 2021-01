Ex-Trainer Schwarz: "Mainzer Weg wurde schon lange verlassen"

"Der Mainzer Weg wurde schon lange verlassen, nicht erst vor drei Wochen oder vor einem Jahr bei meiner Beurlaubung", sagte der 42-Jährige im Interview mit der Frankfurter Rundschau : "Schon als ich im Sommer 2017 als Cheftrainer anfing, herrschte zum Teil eine riesige Unruhe und an manchen Stellen fehlendes gegenseitiges Vertrauen."

Der Mainzer Weg bedeute, "schwierige Situationen gemeinsam zu meistern", erinnerte Schwarz. Als "schönes Beispiel" nannte er den Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen, der an Trainer Florian Kohfeldt trotz drohenden Abstiegs in der vergangenen Saison festhielt: "So geht es auch."