Fabio Capello von Ralph Hasenhüttls Tränen irritiert

Fabio Capello war als Trainer an der Seitenline stets um Fassung bemüht. Von Ralph Hasenhüttls Gefühlsausbruch in der Premier League hält er entsprechend wenig.

Der Österreicher ging nach dem 1:0-Erfolg am Montag an der Seitenlinie auf die Knie und konnte die Tränen nicht zurückhalten. Viele Fans und Experten feierten den ehemaligen Coach von RB Leipzig für den Gefühlsausbruch.

Der 74-Jährige, der in seiner langen Karriere unter anderem die Champions League gewonnen hatte, erklärte: "Er war bei der Arbeit. Ein bisschen Emotionen sind in solchen Situationen in Ordnung, aber das war komplett übertrieben." Der Italiener konnte der Aktion rein gar nichts abgewinnen. "Warum, um Himmels willen, würdest anfangen zu weinen?", fragte der frühere Welttrainer.