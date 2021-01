Brief an Moustafa: Kapitäne um Gensheimer fordern Handball-WM ohne Zuschauer

Uwe Gensheimer und 13 weitere Kapitäne haben sich in die Diskussion um die Zulassung von Zuschauern bei der Handball-WM in Ägypten eingeschaltet.

Uwe Gensheimer und 13 weitere Kapitäne der europäischen Top-Nationen im Handball haben sich in die Diskussion um die Zulassung von Zuschauern bei der WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) eingeschaltet.

Die Spielführer fordern in einem gemeinsamen Brief an den Weltverbands-Präsidenten Hassan Moustafa, keine Fans zu den WM-Spielen zuzulassen.