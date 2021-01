FA-Cup: Aston Villa womöglich mit U23 gegen FC Liverpool und Klopp

Das Team aus Birmingham musste sich am Tag vor dem Drittrunden-Spiel im FA-Cup komplett in Isolation begeben. Dennoch muss der Erstligist zum Duell mit dem Meister antreten - die Regeln des englischen Fußballverbandes FA sehen vor, dass ein Team spielen muss, solange 14 gesunde Spieler zur Verfügung stehen.

Wie englische Medien übereinstimmend berichten, plant Villa nun mit der U23 gegen die übermächtigen Reds antreten. Auch einige Jungprofis aus der U18 könnten demnach zum Einsatz kommen. Allerdings müssen auch die Youngster erst einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Tests wurden am Donnerstag durchgeführt, die Ergebnisse sollen am Freitagmittag vorliegen.

Offiziell teilte Villa bisher lediglich mit, dass man eng mit der FA zusammen arbeite. Das Spiel am Freitag ist für 20.45 Uhr (im LIVETICKER ) angesetzt. Ausgang offen.

Wie viele Mitglieder des Teams sich mit dem Virus angesteckt haben, wurde ebenfalls nicht offiziell kommuniziert. Die Villans sprachen von einer "großen Anzahl. In der Liga muss der Klub schon wieder am 13. Januar (gegen Tottenham Hotspur) und am 16. Januar (gegen FC Everton) antreten. Beide Spiele stehen nun auf der Kippe.