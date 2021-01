Corona-Wirbel um Seth Curry und die 76ers

Los Angeles (SID) - Ein positiver Coronatest von Seth Curry hat laut US-Medienberichten in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA für Wirbel gesorgt. Nach ESPN-Informationen erfuhren die Philadelphia 76ers am Donnerstag zu Beginn der 109:122-Niederlage bei den Brooklyn Nets vom COVID-19-Befund des derzeit verletzten Bruders von Superstar Stephen Curry, der das erste Viertel allerdings mit einem Mund-Nasen-Schutz von der Bank aus verfolgt hatte und erst dann isoliert wurde.

Die 76ers, die das positive Testergebnis noch nicht bestätigt haben, blieben demnach über Nacht in New York, um am Freitagmorgen mit der Kontaktnachverfolgung und weiteren Testungen zu beginnen. Superstar Joel Embiid, der auf der Bank neben Curry gesessen hatte, kündigte an, sich zunächst von seiner Familie fernhalten zu wollen. Der Kameruner hat einen drei Monate alten Sohn.