Biathlon-Erfolgstrainer Lukas lässt Zukunft nach Olympia offen

Biathlon-Erfolgstrainer Johannes Lukas schließt einen Wechsel zum DSV für die Zeit nach den Olympischen Spielen in Peking 2022 nicht aus.

Biathlon-Erfolgstrainer Johannes Lukas schließt einen Wechsel zum Deutschen Skiverband (DSV) für die Zeit nach den Olympischen Spielen in Peking 2022 nicht aus. "Ich kann mir natürlich vorstellen, irgendwann mal für ein anderes Land zu arbeiten. Ob es jetzt Deutschland ist oder wer auch immer", sagte der schwedische Cheftrainer bei Sport1: "Aber Stand jetzt fühle ich mich sehr wohl in Schweden. Ich habe ein super Team und noch keinerlei Gedanken daran verschwendet, was nach Olympia kommt."