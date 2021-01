Premier League, FC Liverpool: Jürgen Klopp erklärt Verpflichtung von Schlumberger

Nun erklärte Klopp, weshalb er diesen Transfer eintütete. "Er ist in diesem Bereich die Nummer eins in Deutschland", sagte Klopp auf der Internetseite der Reds.

Schlumberger arbeitete beim BVB mit Klopp

"Genesung, Reha und Leistung ist ein Bereich, in dem die Medizin und die Wissenschaft einfach noch nicht so weit sind. Vor 20 Jahren war es eine Katastrophe im Vergleich zu heute. Im Moment sind wir an einem wirklich guten Punkt, aber es ist noch nicht gut genug - die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen", erklärte Klopp.

Der Trainer verriet, dass er an der gleichen Uni wie Schlumberger studierte. Klopp schloss sein Studium 1995 an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main als Diplom-Sportwissenschaftler ab.