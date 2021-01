BVB-Sportdirektor Michael Zorc dementiert Gerüchte um Julian Brandt

In den vergangenen Wochen mehren sich rund um Borussia Dortmund Wechselgerüchte um Julian Brandt. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bezieht deutlich Stellung.

Julian Brandt sucht im zweiten Jahr bei Borussia Dortmund nicht nur nach seiner Top-Form alter Tage, sondern auch nach seiner idealen Position in der Startelf.

Der deutsche Nationalspieler kommt bisher in 22 Spielen nur auf ein Tor und eine Vorlage, nachdem er in der Vorsaison noch starke 20 Scorer-Punkte in 42 Partien verbuchen konnte. (Tabelle der Bundesliga)