Allofs/Röttgermann: Fortuna soll in die Top 10

Der neue Vorstand Klaus Allofs und Vorstandschef Thomas Röttgermann wollen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf im deutschen Fußball mittelfristig in die Top 10 führen. "Dieses Potenzial auszuschöpfen, das ist meine, das ist unsere Vision", sagte Röttgermann im Express-Doppelinterview - auch wenn der Klub in der Realität "meilenweit davon entfernt" sei.

Auf dem langen Weg könne sich die Fortuna "nicht in kleinen Etappen" entwickeln. "Wir müssen große Sprünge machen", forderte Allofs. "Die Konkurrenz schläft nicht. Wir werden also große Fortschritte in naher Zukunft machen müssen, um unsere Ziele zu erreichen."