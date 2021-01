Skispringen: Keine Veränderungen im Aufgebot für Titisee-Neustadt

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat keine Veränderungen in seinem Aufgebot für den Weltcup am Wochenende in Titisee-Neustadt vorgenommen.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat keine Veränderungen in seinem Aufgebot für den Heim-Weltcup am Wochenende in Titisee-Neustadt vorgenommen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte, werden dieselben sechs Athleten in den Schwarzwald reisen, die beim Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen (Österreich) im Einsatz waren.