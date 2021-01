"Ich missbillige das": Bitter kritisiert Zulassung von Zuschauern bei Handball-WM

Nach einigen internationalen Topstars hat nun auch der deutsche Nationaltorhüter Johannes Bitter (38) die Zulassung von Zuschauern bei der bevorstehenden Handball-WM in Ägypten kritisiert. "Ich finde es mehr als fragwürdig, in solch einer Zeit Zuschauer in die Hallen zu lassen. Ich missbillige das", sagte Bitter der Hamburger Morgenpost. Zuschauer seien "das falsche Signal".