Biathlon heute: Oberhof mit Schempp & Herrmann live im TV, Stream, Ticker

Für die deutschen Biathleten steht der Weltcup in Oberhof auf dem Programm. Vor allem bei Simon Schempp sind wohl keine "Wunderdinge" zu erwarten.

Im sonst so stimmungsvollen Oberhof wird in diesem Jahr alles anders sein. Die fanatische Anfeuerung aus über 20.000 Kehlen fehlt, die deutschen Biathleten müssen beim Weltcup vor gespenstischer Kulisse abliefern ( Biathlon: Der Weltcup von Oberhof im LIVETICKER ).

Am Freitag steht um 11.30 Uhr erst der Spring der Damen an, ehe die Herren um 14.15 Uhr an den Start gehen.