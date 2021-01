RB-Trainer Nagelsmann ambitioniert vor Spitzenspiel gegen BVB

Trainer Julian Nagelsmann von Bundesligist RB Leipzig geht sehr ehrgeizig in das Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag - und spricht über einen BVB-Star.

Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht sehr ehrgeizig in das Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER). "Den Sieg planen wir schon ein, weil wir mutig genug sind, sehr gut drauf sind und eine sehr gute Statistik haben in der Liga", sagte der Coach am Donnerstag.