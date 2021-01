"Bin kein Träumer": Union-Trainer Fischer sucht kein neues Abenteuer

Urs Fischer ist glücklich in Berlin © FIRO/FIRO/SID

Erfolgstrainer Urs Fischer von Bundesligist Union Berlin sieht sich selbst auf absehbare Zeit nicht bei einem noch größeren Klub. "Ein Träumer bin ich nicht, da bin ich zu realistisch", sagte der 54 Jahre alte Schweizer in einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Ich fühle mich wirklich wohl in Berlin, und im Vergleich zu Zürich ist Berlin schon eine andere Größe. Zu Beginn war es schon ein Abenteuer."