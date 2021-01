Bodybuilding mit nur einem Bein: Yuna Gui ist dem Schicksal dankbar

Krücken wegtreten, lauthals auslachen und kräftig mobben: All das würde wohl keiner von Yuna Guis ehemaligen Mitschülern heute noch wagen. Die mittlerweile in China als Bodybuilderin gefeierte 35-Jährige hatte in ihrer Kindheit allerdings schwer zu kämpfen. Nachdem sie als Siebenjährige von einem LKW überrollt worden war, musste ihr rechtes Bein amputiert werden - und fast noch schlimmer als das körperliche Handicap waren die Hänseleien ihrer Altersgenossen.

Zuvor hatte Gui 2004 für ihr Heimatland China an den Paralympischen Spielen in Athen teilgenommen. Im Weitsprung wurde sie in ihrer Gruppe Siebte. Sie versuchte es auch im Hochsprung und später als Bogenschützin. Für die Olympischen Spiele und die Paralympics 2008 in Peking nahm sie am Fackellauf teil.