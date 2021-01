Arsenal-Teammanager Arteta: Baldige Entscheidung über Özils Zukunft

Teammanager Mikel Arteta vom englischen Fußball-Traditionsklub FC Arsenal rechnet mit einer raschen Entscheidung über Mesut Özils Zukunft. "Wir werden in den kommenden paar Tagen entscheiden, was passiert", sagte Arteta am Donnerstag: "Ich weiß nicht, was passiert. Natürlich steht es ihm frei, mit anderen Klubs zu verhandeln." Özil ist in London auf dem Abstellgleis. Zuletzt war über einen Wechsel des Weltmeisters von 2014 zu Fenerbahce Istanbul spekuliert worden.