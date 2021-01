Gisdol lobt Freiburgs Streich: "Der beste Trainer der Liga"

Vor dem Bundesliga-Duell des 1. FC Köln beim SC Freiburg am Samstag hat FC-Coach Markus Gisdol Christian Streich in den höchsten Tönen gelobt.

Vor dem Bundesliga-Duell des 1. FC Köln beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) hat FC-Coach Markus Gisdol seinen Freiburger Amtskollegen Christian Streich in den höchsten Tönen gelobt. "Sie haben meiner Ansicht nach den besten Trainer der Liga, der sich nicht treiben lässt", sagte Gisdol am Donnerstag. Streich sei "ein großes Vorbild" und einer, "der sein Ding durchzieht, egal, ob sie gewinnen oder verlieren."