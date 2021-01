IPC vergibt Medienrechte an Infront

Das Internationale Paralympische Komitee hat die europäischen Medienrechte für die Winterspiele 2022 und die Paralympics 2024 an Infront vergeben.

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat die europäischen Medienrechte für die Winterspiele 2022 in Peking und die Paralympics 2024 in Paris an Infront vergeben. Die Einigung umfasst 51 europäische Territorien.