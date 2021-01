Ex-Torwart Rost kritisiert Schalkes Personalpolitik

Der frühere Torhüter Frank Rost hat seinem Ex-Klub Schalke 04 eine völlig verfehlte Personalpolitik vorgeworfen. "Wenn ich den Fans glaubhaft vermitteln will, dass das ein Malocher- und Kumpelklub ist, dann muss ich auch die Spieler dazu holen", sagte der 47-Jährige im Sport1-Interview: "Das haben die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren total außer Acht gelassen. Dann braucht man sich nicht wundern, dass so ein Ding auch mal in die andere Richtung geht."