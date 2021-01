Sportwetten: Schalke "knackt" den Tasmania-Rekord

Schalke 04 wird auch sein 31. Bundesliga-Spiel in Folge nicht gewinnen und den unrühmlichen Rekord von Tasmania Berlin einstellen. Davon geht Wettanbieter bwin vor dem 15. Spieltag aus. Ein Sieg der Königsblauen gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist mit der Quote 3,70 notiert, ein Unentschieden mit 3,75. Ein Erfolg der Kraichgauer hingegen, die ihrerseits drei der letzten vier Ligaspiele verloren, wird mit Quote 1,87 als wahrscheinlich angesehen.