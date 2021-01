VfB-Fans stützen Vogt - und attackieren Hitzlsperger

Die organisierten Fans von Bundesligist VfB Stuttgart schlagen sich im Machtkampf an der Klubspitze auf die Seite von Präsident Claus Vogt.

Die organisierten Fans von Bundesligist VfB Stuttgart haben sich im Machtkampf an der Klubspitze auf die Seite von Präsident Claus Vogt geschlagen und Vorstandschef Thomas Hitzlsperger angegriffen. In einem offenen Brief "zur aktuellen Situation" warfen die Vertreter des Fanausschusses Hitzlspeger dessen "ungebührliche Attacke" auf Vogt vor.