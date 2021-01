FC Bayern: Wer sind die sechs US-Gastspieler vom FC Dallas?

Nach Informationen der Münchner Zeitung tz , konnten die US-Talente von Bayerns Partner-Klub FC Dallas nicht ausreisen und mussten die Reise nach München abbrechen. In den nächsten Tagen sollen sie demnach einen weiteren Versuch unternehmen.

Dass die Talente überhaupt in die bayrische Landeshauptstadt eingeladen worden sind, haben sie der Partnerschaft zwischen dem FC Dallas und dem FC Bayern zu verdanken, die seit 2018 besteht. Ziel dieser ist es vorrangig, Talente zu fördern und Trainingsphilosophien auszutauschen.

Mehrere US-Talente nicht zum ersten Mal bei Bayern

Doch wer sind eigentlich die sechs MLS-Talente, die am FC Bayern Campus, der Heimat der Nachwuchsmannschaften des FCB, trainieren sollen.

Edwin Cerrillo: Im Alter von 20 Jahren bereits U23-Nationalspieler der USA. Ist im defensiven Mittelfeld zuhause. War in den vergangenen beiden Saisons jeweils an den Drittligisten North Texas Soccer Club ausgeliehen, mit dem er zwei Titel gewann.

Edwin Cerrillo stand bereits 14 Mal für den FC Dallas in der MLS auf dem Platz

Gehört seit dem 2. Oktober der ersten Mannschaft von Dallas an. Spielte zuletzt leihweise ebenso für den North Texas SC. Spricht als einziger des Sextetts Deutsch und hat noch dazu einen deutschen Pass.

Ricardo Pepi: Wie Che ehemaliger U17-Nationalspieler der USA. Verfügt trotz seines jungen Alters (17) über reichlich Erfahrung im Herrenbereich (42 Spiele). Kam bereits 25 Mal in der MLS zum Einsatz, nachdem er 2019 in der dritten Liga (USL1) starke neun Tore in zwölf Spielen erzielt hatte.