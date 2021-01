Anzeige

Neuer Look für die LCS – League-of-Legends-Liga in NA LoL-Liga LCS mit neuem Look

Riot Games hat der Nordamerikanischen LoL-Liga LCS ein neues Logo und generelles Rebranding verpasst. © Riot Games

F. Merz

In wenigen Wochen startet die elfte Season in League of Legends. Passend hierzu präsentiert sich die Nordamerikanische LCS in neuer Optik und mit neuem Logo.

2020 war für die Nordamerikanische League-of-Legends-Szene durchaus denkwürdig.

Zahlreiche Superstars wie Doublelift oder Bjergsen haben ihre aktive Karriere als Profi beendet und bei der Weltmeisterschaft kamen die US-Teams nicht über die Gruppenphase hinaus. Am heftigsten traf es den amtierenden Summer Split Champion TSM. Das Team kassierte in der Gruppenphase der Worlds 2020 sechs Niederlagen.

Im Anschluss folgten zahlreiche Neuverpflichtungen und Roster-Changes. Allen voran der Wechsel von Luka "Perkz" Perkovic zu Cloud9 sorgte für Aufsehen in der Community.

Die neuen Stars

Dennoch scheint es so, als plane Riot Games in der LCS den Fokus auf neue Talente und Superstars legen zu wollen. In einem jüngst veröffentlichen Video, das den Start des Spring Splits der Liga ankündigte, wurden ausschließlich junge Talente und Spieler porträtiert. Unter anderem Tactical von Team Liquid. Über Perkz als neuen Star der Liga wurde indes kein Wort verloren.