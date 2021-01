Verletzter Luitz bangt um WM-Start

Laut Mannschaftsarzt Manuel Köhne kann Luitz, einen günstigen Heilungsverlauf vorausgesetzt, "in etwa vier Wochen wieder mit dem Skitraining beginnen". Das WM-Rennen in seiner Spezialdisziplin Riesenslalom findet am 19. Februar, also in rund sechs Wochen statt. Immerhin muss Luitz nicht operiert werden, wie Köhne bestätigte.