Schalke: ManCity funkt bei Wechsel von Rabbi Matondo zu Stoke City dazwischen

So rechtfertigt Matondo den Trikot-Fauxpas

Eigentlich sollte längst alles in trockenen Tüchern sein. Seit Sonntag ist Rabbi Matondo in England und wartet darauf, sein erstes Training für Stoke City zu absolvieren.

Matondo-Wechsel: ManCity mischt sich ein

Nach SPORT1-Informationen besitzt der Top-Klub ein so genanntes "Matching Right" für den 20-jährigen Flügelstürmer. Die "Citizens" hatten den damaligen U23-Spieler Matondo vor zwei Jahren für rund 9 Millionen Euro an Schalke verkauft.