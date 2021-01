WWE NXT: New Year's Evil kontert Snoop mit Chaos-Nacht

Raquel Gonzalez (r.) besiegte Rhea Ripley bei WWE NXT in einem Last Woman Standing Match © WWE

Der Drittkader NXT bot bei dem TV-Special "New Year's Evil" diverse große Matches, bei denen starkes Ringhandwerk und Chaos-Stunts Hand in Hand gingen:

- Im Hauptmatch verteidigte Finn Balor seinen NXT-Titel gegen Kyle O'Reilly, den Mann, der dem früheren Universal Champion in ihrem letzten Duell bei TakeOver 31 den Kiefer gebrochen hatte. Das vorherige Duell wurde von WWE mit Recht zum NXT-Match des Jahres gekürt, der Rückkampf wurde entsprechend heiß erwartet und lieferte erneut viel körperbetonte Action - weil Balor sich in dem Match eine blutige Wunde zuzog, wurde das TV-Bild am Ende auch schwarz-weiß gefärbt, um den Jugendschutzrichtlinien von WWE-TV-Shows gerecht zu werden. Balor siegte am Ende mit einem Crossface-Aufgabegriff, der O'Reillys Aufstieg als Einzelwrestler vorerst ausbremst. Seine Kollegen von der Undisputed Era trösteten den sichtlich enttäuschten O'Reilly im Anschluss.