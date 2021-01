Nach Chaos im Kapitol: Celtics und Heat setzen politisches Statement

Los Angeles (SID) - Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump haben die Boston Celtics mit dem deutschen Nationalspieler Daniel Theis und Gegner Miami Heat ein politisches Statement gesetzt. Vor dem knappen 107:105-Sieg der Celtics in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA knieten beide Mannschaften während der Nationalhymne auf dem Parkett nieder.

Zuvor hatten die Teams ein gemeinsames Statement abgegeben, in der sie nicht nur auf die chaotischen Ereignisse in Washington reagierten, sondern auch auf die Entscheidung der Staatsanwälte in Wisconsin am Dienstag, den weißen Polizisten nicht anzuklagen, der dem Schwarzen Jacob Blake in Kenosha im August mehrfach in den Rücken geschossen hatte. Der Familienvater überlebte, ist seitdem aber gelähmt.