Wrestling: Snoop Dogg fliegt bei AEW Dynamite für WWE-Rivalen

Am ersten Abend von "New Year's Smash", einer Sonderepisode der TV-Show Dynamite, hat Snoop Dogg sich die Ehre gegeben und seinen Gastauftritt damit gekrönt, dass er einen der Showkampf-Schurken mit einem Sprung vom obersten Seil erwischte.

Am Ende der Ausgabe sorgte dann noch das Doppel-Debüt zweier früherer WWE-Stars für Aufsehen.

Snoop Dogg springt für Wrestling-Liga vom obersten Seil

Snoop Dogg - wegen diverser Auftritte für WWE in der Vergangenheit dort schon in die Hall of Fame berufen - war bei AEW vor Ort, um eine TV-Show mit seiner Beteiligung zu werben und ließ es sich dabei nicht nehmen, auch selbst Hand anzulegen.