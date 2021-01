Washington, USA: Sportstars verurteilen Randale der Trump-Anhänger

Die unwürdigen Szenen in den USA lassen auch viele Sport-Stars entrüstet zurück. Kevin Love, Dwyane Wade und Bill Russell verurteilen die Proteste.

In Washington haben sich am Abend schockierende Szenen ereignet.

Um die geplante Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden zu verhindern, drangen hunderte Anhänger des bisherigen Präsidenten Donald Trump in das Kapitol in Washington ein.

Biden sprach von einem "beispiellosen Angriff" auf die US-Demokratie: "Ich bin wirklich schockiert und traurig, dass unsere Nation - so lange Leuchtfeuer und Hoffnung für Demokratie - an so einem dunklen Moment angekommen ist."