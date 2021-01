Tuchel-Nachfolger Pochettino verpasst Sieg beim Debüt mit PSG

Mauricio Pochettino hat bei seinem Debüt als Trainer des französischen Fußballmeisters Paris St. Germain einen Erfolg verpasst. Mit dem Nachfolger des entlassenen Thomas Tuchel an der Seitenlinie kam PSG beim Rekordmeister AS St. Etienne nur zu einem 1:1 (1:1) - der Rückstand auf Tabellenführer Olympique Lyon (3:2 gegen RC Lens) wuchs dadurch auf drei Zähler an.

PSG hatte die Trennung von Tuchel am 29. Dezember bekannt gegeben - obwohl der deutsche Trainer mit seinem Team zweimal die französische Meisterschaft geholt und 2020 das Finale der Champions League erreicht hatte. Dort unterlag Paris dem deutschen Rekordmeister Bayern München 0:1, mit Pochettino will der Klub nun den nächsten Anlauf wagen.

Beim Einstand des Argentiniers am Mittwochabend lief Paris allerdings zunächst einem Rückstand hinterher. Romain Hamouma (19.) brachte die Gastgeber in Führung, Moise Kean (22.) gelang kurz darauf der Ausgleich für den Favoriten, bei dem der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer von Beginn an spielte. Ohne den verletzten Superstar Neymar konnte sich PSG aber nicht entscheidend durchsetzen. Julian Draxler (63.) wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.