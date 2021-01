Ligue 1: Paris Saint-Germain verpatzt Pochettino-Debüt nach Tuchel-Aus

Pochettinos PSG-Plan: So will er Tuchel übertrumpfen

Paris Saint-Germain beschert seinem neuen Trainer Mauricio Pochettino keinen Sieg zum Debüt. Die AS Monaco feiert einen klaren Sieg.

Mauricio Pochettino hat bei seinem Debüt als Trainer des französischen Meisters Paris St. Germain einen Erfolg verpasst. Mit dem Nachfolger des entlassenen Thomas Tuchel an der Seitenlinie kam PSG beim Rekordmeister AS St. Etienne nur zu einem 1:1 (1:1) - der Rückstand auf Tabellenführer Olympique Lyon (3:2 gegen RC Lens) wuchs dadurch auf drei Zähler an (Die Tabelle der Ligue 1).