Royston Drenthe geht zu Racing Murcia in die vierte Liga

Vom Megatelent zum Rapper: Drenthes Absturz in Rekordzeit

Royston Drenthe setzt seine Karriere in Spanien fort. Einem Viertligisten soll der Ex-Real-Star zum Aufstieg verhelfen.

Es ist das nächste Kapitel in der besonderen Laufbahn Drenthes, der im Laufe der Jahre einen kuriosen Absturz erlebt hat.

Drenthe stürzt ab - und kehrt zurück

Fünf Jahre später spielte er bei Alanija Wladikawkas irgendwo im russischen Nirgendwo, anschließend in der zweiten englischen Liga, in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.