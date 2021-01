BBL: Bamberg beendet Niederlagenserie - Ogbe in Starting Five

Brose Bamberg setzt sich in einem spannenden Spiel gegen Ulm durch. Ein Spieler, der zuletzt in der Kritik stand, spielt eine entscheidende Rolle.

Bamberg, das zuletzt nacheinander gegen München, Bayreuth und Oldenburg verloren hatte, steht jetzt bei fünf Siegen und sechs Niederlagen. Ulm (6:4), Play-off-Halbfinalist der vergangenen Saison, ist Siebter. Als bester Werfer der Gäste kam Chase Fieler auf 13 Punkte. Vier Bamberger punkteten zweistellig, darunter auch Kenneth Ogbe (12), der sogar in der Starting Five stand.

Ogbe reagiert auf Trainer-Schelte

Einmal in Fahrt, stellte der Trainer seinen Profi immer weiter an den Pranger: "Ich will Spiele in Bamberg gewinnen. Einen Spieler, der so unglaublich schlecht ist, kann ich nicht gebrauchen."