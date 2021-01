St. Pauli tritt auf der Stelle: Remis im Kellerduell

Der FC St. Pauli kommt trotz einer Willensleistung im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht in Schwung. Bei Schlusslicht Würzburger Kickers erkämpften sich die Hamburger in Unterzahl noch ein 1:1 (0:1), warten aber auch nach 14 Spielen weiter auf den zweiten Saisonsieg. St. Pauli verpasste damit den Sprung auf Relegationsplatz 16, hielt als Vorletzter aber zumindest Würzburg auf Distanz.

Neuzugang Marvin Pieringer brachte Würzburg früh per Elfmeter in Führung, der 21-Jährige war erst vier Tage zuvor als "absoluter Wunschspieler" von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg ausgeliehen worden. Kurz vor der Halbzeit sah St. Paulis Marvin Knoll wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot, Rico Benatelli gelang dennoch in der 57. Minute der Ausgleich.