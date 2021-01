Handball, WM: Deutschland baut nach Österreich-Sieg auf Marcel Schiller

DHB-Team: Schiller ersetzt Gensheimer bestens

Zum 14. Mal ermitteln Europas Handballer das beste Team. Neben altbekannten Namen wie Nikola Karabatic oder Uwe Gensheimer wollen auch Youngster wie Nikola Bilyk oder Blaz Janc ein Wörtchen bei der Titelvergabe und bei der MVP-Wahl mitreden. SPORT1 stellt die größten Stars des Turniers vor © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock

LUC ABALO (Frankreich): Der 35-Jährige ist seit Jahren fester Bestandteil der Équipe Tricolore und gehört mit je drei EM- und WM-Titeln zur Goldenen Generation des französischen Handballs. Als Linkshänder ist "Lucio" prädestiniert als Rechtsaußen und gehört auf dieser Position zur absoluten Weltklasse. Mit seiner Sprunggewalt und Erfahrung ist er ein Schlüsselspieler seines Teams © Getty Images

JULEN AGUINAGALDE (Spanien): Mit seinen 1,95 Metern und 110 kg ist der Kreisläufer eine Urgewalt. Sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung ist die Kreismitte sein Revier, wo er seine Gegner reihenweise mit seinem körperlichen Spiel dominiert. Daher wird auch in diesem Jahr in der Offensive des Titelverteidigers viel über den Welt- und Europameister gehen © Getty Images

NIKOLA BILYK (Österreich): Der 23-Jährige ist das heißeste Eisen, das Handball-Österreich seit langer Zeit herausgebracht hat. Seine Qualitäten bewies der Rückraumspieler bereits bei verschiedenen Jugendeuropameisterschaften, 2014 wurde er mit 55 Treffern sogar zum besten Torschützen des Turniers gekürt. Seit 2016 beweist sich der Wiener beim THW Kiel © Getty Images

LUKA CINDRIC (Kroatien): Neben Domagoj Duvnjak ist der 26-Jährige der aufstrebende Superstar im kroatischen Handball. In seiner Heimat wird er bereits mit dem zweimaligen Welthandballer Ivano Balic verglichen. Große Vorschusslorbeeren, denen der Rückraumspieler aber gerecht wird. Mit Vardar Skopje gewann er bereits die Champions League, aktuell geht er für den FC Barcelona auf Torejagd © Getty Images

ALEX DUJSHEBAEV (Spanien): Als Sohn des zweimaligen Welthandballers Talant Dujshebaev musste der 27-Jährige große Fußstapfen ausfüllen - und macht das mehr als erfolgreich. Mit Vadar Skopje gewann der Rückraumspieler die Champions League und geht nach dem EM-Titel 2018 mit Spanien als Titelverteidiger ins Rennen. Den frühen Ruf als eines der größten Talente im spanischen Handball hat der Linkshänder damit bestätigt © Getty Images

DOMAGOJ DUVNJAK (Kroatien): Schon seit Jahren trägt der 31-Jährige alle Hoffnungen einer ganzen Nation auf seinen Schultern. Auf Vereinsebene hat der Welthandballer von 2013 schon zahlreiche Titel errungen, im Nationaldress gelang ihm das aber noch nicht. Der Rückraumspieler stand bei Welt- und Europameisterschaften zwar bereits dreimal im Finale, der ganz große Erfolg ist ihm bisher aber noch verwehrt geblieben © Getty Images

UWE GENSHEIMER (Deutschland): Der 33-Jährige ist das Gesicht des deutschen Handballs. Der Linksaußen ist vor allem für seine zahlreichen Wurfvarianten bekannt. Nicht umsonst wird er immer wieder für sein Gummi-Handgelenk gerühmt, mit dem er die unmöglichsten Würfe zeigt. Beim Titeltriumph 2016 musste der Mannheimer verletzungsbedingt absagen, umso motivierter wird er nun sein, endlich seinen ersten internationalen Titel zu feiern © Getty Images

MIKKEL HANSEN (Dänemark): MVP-Auszeichnungen und All-Star-Nominierungen sammelt der 32-Jährige wie Postkarten. Dazu ist er mit seinem harten Wurf aus dem Rückraum immer brandgefährlich. Kombiniert mit seiner Unberechenbarkeit ist er fast nicht zu blocken. Mit diesen Qualitäten führte er sein Land bereits zu einem WM-, EM- und Olympiasieg © Getty Images

BLAZ JANC (Slowenien): Bereits 2014 machte er die Handball-Experten auf sich aufmerksam, als er Slowenien bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen zu Gold warf. Bei der WM 2017 bestätigte er den Erfolg und führte sein Land zum Bronze-Coup in Frankreich. Seitdem ist der Linkshänder aus dem Nationalkader nicht mehr wegzudenken und auf Rechtsaußen eine Bank © Getty Images

NIKOLA KARABATIC (Frankreich): Vier Mal Weltmeister, dreimal Europameister, zweimal Olympiasieger, dazu dreimal Welthandballer - der Rückraumspieler ist der vielleicht beste Handballer aller Zeiten und spielt auch mit 35 Jahren noch auf absolutem Topniveau. Allein schon wegen ihm gehört Frankreich immer zu den Favoriten auf den Titel © Getty Images

NIKLAS LANDIN (Dänemark): Die Weltspitze im Torhüterspiel hat jahrelang Landin definiert. Der 31-Jährige bringt die weltbesten Angreifer mit seinen schnellen Reaktionen und spektakulären Paraden reihenweise zur Verzweiflung. Gleich bei seiner ersten EM für Dänemark konnte er den Titel feiern, 2019 setzte er sich mit dem WM-Titel endgültig die Krone auf. Mit den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel gewann er jeweils den EHF-Pokal © Getty Images

KIRIL LAZAROV (Nordmazedonien): Mit 39 Jahren ist er einer der Altmeister unter den Topstars - aber zum alten Eisen gehört der Rückraumspieler noch lange nicht. Er hält jeweils den Rekord für die meisten Tore bei einer EM (61) und WM (92). Bei der vergangenen Weltmeisterschaft landete er in der Torjägerliste erneut auf einem starken sechsten Rang. Dementsprechend ist der Linkshänder auch Dreh- und Angelpunkt in der mazedonischen Offensive © Getty Images

DIKA MEM (Frankreich): Der 22-Jährige galt schon in jungen Jahren als extrem talentiert und wurde 2018 als bester Nachwuchsspieler der Welt ausgezeichnet. Bei seiner ersten WM stürmte er mit Frankreich direkt zu Gold und wurde 2018 zum besten rechten Rückraumspieler der EHF Champions League gewählt. Auch im Verein läuft es für den Linkshänder rund. Zahlreiche nationale Titel mit dem FC Barcelona sind der beste Beweis dafür © Getty Images

LUKAS NILSSON (Schweden): Mit seinen 23 Jahren ist der Rechtshänder schon in die Riege der absoluten Topstars aufgerückt. Dies verdankt er einer überragenden Kombination aus Torgefährlichkeit, Spielverständnis und Abwehrverhalten. Diese Qualitäten stellt er seit 2016 auch in die Dienste des THW Kiels. Im Nationaldress ist die Silbermedaille bei der EM 2018 der bislang größte Erfolg © Getty Images

ARON PALMARSSON (Island): Der Rechtshänder hat mit seinen 29 Jahren auf Vereinsebene schon so ziemlich alles gewonnen, was es an Titeln gibt. Dazu hat er mit dem THW Kiel, MKB Veszprém und dem FC Barcelona schon drei absolute Topklubs in seiner Vita. In der Nationalmannschaft ist EM-Bronze 2010 der größte Erfolg des Rückraumspielers. Auch in diesem Jahr soll er wieder das Angriffsspiel lenken und die Nordländer lange im Turnier halten © Getty Images

NEDIM REMILI (Frankreich): Der Rückraumspieler von Paris-Saint Germain steht für die neue Generation in der französischen Nationalmannschaft und soll nach der Goldenen Generation um Nikola Karabatic für weitere Titel sorgen. Dass er die Équipe Tricolore verstärken kann, beweist er schon jetzt. Immerhin wurde der 24-Jährige bereits bei der WM 2017 ins All-Star-Team berufen © Getty Images

SANDER SAGOSEN (Norwegen): Bereits in jungen Jahren galt das Supertalent als der kommende Star des norwegischen Handballs und debütierte mit 18 Jahren für sein Land. Mittlerweile ist der Rückraumspieler der Leader des Teams und führte Norwegen sowohl 2017 als auch 2019 ins WM-Finale. Bei Europameisterschaften lief es allerdings noch nicht so für den 24-Jährigen. Der vierte Rang 2016 ist das beste Ergebnis © Getty Images

ANDY SCHMID (Schweiz): Der Spielmacher verbindet einen genialen Blick für den Nebenmann mit eigener Torgefahr. Seit einem Jahrzehnt läuft der 36-Jährige in der Bundesliga für die Rhein-Neckar Löwen auf und verpasste in dieser Zeit nur ein (!) Ligaspiel. International war bislang immer sein Pech, Schweizer zu sein. Bislang. "Auf diesen Moment habe ich gewartet. Man spricht immer von vollendeten und unvollendeten Karrieren. Und solch eine Turnierteilnahme hat mir gefehlt, sie ist das letzte Puzzlestück" © Getty Images

GUDJON VALUR SIGURDSSON (Island): 40 Jahre und immer noch ein Topstar auf der Platte - Gudjon Valur Sigurdsson ist eine Legende im Welthandball. Sein Debüt für Island gab er bereits 1999. Mittlerweile ist er Rekordtorschütze seines Landes und hält auch international den Rekord für die meisten Länderspieltreffer. 2010 gewann der Linkshänder mit Island EM-Bronze und soll auch in diesem Turnier als Linksaußen wieder für Furore sorgen © Getty Images

FERRAN SOLÉ (Spanien): 2018 kürte sich Spanien zum ersten Mal zum Europameister und Ferran Solé hatte maßgeblichen Anteil an diesem historischen Triumph. Der Rechtsaußen steuerte beim Finalsieg gegen Schweden fünf Treffer bei und war damit neben David Balaguer der treffsicherste Schütze auf Seiten der Iberer. Auch in diesem Turnier ist die Torgefährlichkeit des 27-Jährigen wieder gefragt, will Spanien den Titel erfolgreich verteidigen © Getty Images

CEDRIC SORHAINDO (Frankreich): Wie sein spanischer Kollege Julen Aguinagalde ist auch Sorhaindo am Kreis eine Macht. Als einer der besten Abwehrspieler der Welt ist er der legitime Nachfolger seines jetzigen Trainers Didier Dinart und feierte im Nationaldress bereits je zwei EM- und WM-Titel sowie 2012 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London. Seit 2017 ist er Mannschaftskapitän der Équipe Tricolore © Getty Images