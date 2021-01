FC Bayern: Rainer Ohlhauser - der Mann, der FCB-Geschichte schrieb

Traum-Duo beim FC Bayern mit Gerd Müller

"Wir waren damals noch keine Vollprofis, deswegen musste ich auch arbeiten. Von 7 bis 16 Uhr war ich in der Firma. Zwei-, dreimal die Woche war dann um halb sechs Training und am Wochenende hatten wir ein Spiel", berichtete er vor einiger Zeit bei Spox .

Mit 86 (!) Toren (Müller 49, Ohlhauser 37) schoss das Duo den FCB in die Bundesliga. Ein Jahr nachdem diese gegründet wurde. Ein Jahr nachdem die Bayern in der Vorsaison noch dem Stadtrivalen 1860 München hatten den Vortritt lassen müssen. (Die Tabelle der Bundesliga)

Ohlhauser erzielt erstes Bundesliga-Tor des FC Bayern

Von da an sollte der bis heute andauernde Siegeszug der Münchner in Deutschlands höchster Spielklasse beginnen - und "Oki" Ohlhauser, wie er vom damaligen FCB-Trainer Tschik Cajkovski getauft wurde, gelang der Startschuss.

Der Nordbadener, dem Beobachter neben seines Torinstinkts auch eine enorme Schnelligkeit nachsagen, erzielte am 21. August 1965 im Grünwalder Stadion in München das 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Es war am 2. Spieltag das erste Tor in der langen und erfolgreichen Bundesliga-Geschichte des FC Bayern.