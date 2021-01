Slalom in Zagreb: Noel führt, Straßer guter Achter

Slalom in Zagreb: Straßer mit Chancen auf Topplatzierung © AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Skirennläufer Linus Straßer hat beim ersten Weltcup-Slalom des neuen Jahres beste Chancen auf eine Spitzenplatzierung. Nach dem ersten Durchgang am Bärenberg nahe der kroatischen Hauptstadt Zagreb liegt der Münchner mit 0,96 Sekunden Rückstand auf den in Führung liegenden Schweizer Clement Noel auf Rang acht. Hinter Noel folgen Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen (+0,36 Sekunden) und Manuel Feller aus Österreich (+0,51).

"Es ist ein extrem schwieriges Rennen von den Verhältnissen her", sagte Straßer im ZDF über die früh ramponierte Piste, die durch Niederschläge in der Nacht zuvor arg in Mitleidenschaft gezogen worden war. "Ich hätte ein bisschen mehr riskieren können, aber grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Fahrt", versicherte er. Zum Siegerpodest fehlen dem 27-Jährigen 0,45 Sekunden.