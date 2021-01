Labbadia vor Bielefeld-Rückkehr: "Brauchen hohe Intensität"

Bruno Labbadia spielte selbst drei Jahre in Bielefeld © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Trainer Bruno Labbadia von Hertha BSC hat vor der schwierigen Aufgabe seiner Mannschaft am Wochenende in der Fußball-Bundesliga gewarnt. Der Hauptstadt-Klub ist am Sonntag zu Gast bei der abstiegsbedrohten Elf von Arminia Bielefeld (18.00 Uhr/Sky).