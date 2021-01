Moukoko zurück im BVB-Training - Kehl: Hummels-Kritik "total legitim"

Der 16 Jahre alte Angreifer absolvierte am Mittwoch die komplette einstündige Einheit. Damit dürfte der jüngste Torschütze der Liga-Geschichte auch für das richtungsweisende Topspiel bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) eine Option sein. "Wir haben höhere Erwartungen an uns, haben höhere Ansprüche", sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach der Einheit.