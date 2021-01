3. Liga: Rückkehr zu fünf Wechseln

Das Wechselkontingent in der 3. Fußball-Liga soll in der Rückrunde wieder von drei auf fünf Spieler erhöht werden.

Das Wechselkontingent in der 3. Fußball-Liga soll in der Rückrunde wieder von drei auf fünf Spieler erhöht werden. Darauf verständigte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit den 20 Vereinen am Mittwoch. Das DFB-Präsidium muss bis zum Rückrundenstart am 20. Spieltag (22. bis 24. Januar) eine endgültige Entscheidung über die Änderung treffen.