Eintracht Frankfurt: Traum von Europa lebt wieder

Der Österreicher weiß nach bald drei Jahren am Main, wie wankelmütig das Umfeld in Frankfurt sein kann. Mal überwiegt die Angst vor einem Abstieg, mal der Traum von der Champions League - eine goldene Mitte gibt es in den Diskussionen nur selten.

Eintracht setzt gegen Topteams ein Ausrufezeichen

Stellt Hütter den Erfolgshunger her?

Ein Programm, das viele Chancen eröffnet

Das Programm in den kommenden Wochen eröffnet die Chance, auf einer solchen Erfolgswelle wie vor zwei Jahren zu reiten. Zunächst spielt die Eintracht in Mainz (17.), dann gegen Schalke (18.), anschließend in Freiburg (9.) und zum Rückrundenauftakt in Bielefeld (16.).