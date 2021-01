Formel 1: Sebastian Vettel über Aston Martin, Mercedes-Motor und Ferrari

Noch ist der neue Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel in geheimer Mission unterwegs.

Doch langsam lichtet sich der Nebel, immer mehr Informationen sickern durch, wie sein Projekt "Zurück in die Erfolgsspur" mit der James-Bond-Kultmarke genau aussieht. Im Februar jedenfalls gibt es die offizielle Teampräsentation in der Aston Martin-Zentrale in Gaydon in der Grafschaft Warwickshire.

So viel steht fest: Die Grundfarbe von Auto und Overall wird grün sein. Der Heppenheimer, der bei Ferrari in der vergangenen Saison hauptsächlich nur rot sah, kann es kaum erwarten. Vettel zu SPORT1 : "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht."

Seine Ferrari-Jahre hat der 33-Jährige schon abgehakt. "Ich will sie nicht missen, aber ich bin jemand, der am liebsten immer nach vorne schaut."

Vettel gespannt auf Mercedes-Motor

Bisher ist Vettel in seiner Karriere nur mit Renault, Ferrari- und BMW-Motoren gefahren. Nie aber mit dem Monster-Antrieb aus der Rennmotorenfabrik in Brixworth. Vettel: "Natürlich bin ich mega-gespannt, wie er sich anfühlt."

Wieder Frauen-Name für Vettel-Auto

Alles verändert er jedoch nicht. Mit Physiotherapeut Antti Kontsas und Pressedame Britta Roeske bringt er zwei langjährige Weggefährten zur britischen Nobelmarke mit. Auch der Gewohnheit, seinen Autos Frauennamen zu geben, will er festhalten.

Vettel: "Ich denke, ich mache es. Ich habe schon eine Idee. Es muss jedenfalls ein Name sein, der zu Aston Martin passt."

Im vergangenen Jahr trägt Lewis Hamilton beim Rennen in Monaco einen Helm zu Ehren des wenige Tage zuvor verstorbenen Niki Lauda und nutzt dafür das einzige ihm in dieser Saison zur Verfügung stehende Spezialdesign © Getty Images

War früher ein unbegrenzter Wechsel zwischen den einzelnen Events erlaubt, führte die Formel 1 vor einigen Jahren ein Wechselverbot ein, um die Fahrer besser identifizieren können. Ab der neuen Saison dürfen die Fahrer ihre Designs nun aber wieder unbegrenzt wechseln © Getty Images

Bunt und schrill: SPORT1 zeigt die besten und außergewöhnlichsten Helmdesigns der Formel 1 © Getty Images

Max Verstappen (2016, GP von Belgien): Im Normalfall trägt der Niederländer einen Helm im klassischen Red-Bull-Design. Beim Rennen in Spa Francorchamps huldigt er 2016 aber seiner Heimat mit diesem speziellen Oranje-Design samt dem niederländischen Wappentier © Getty Images

Fernando Alonso (2007, GP von Monaco): In der Saison 2007 ist McLaren dank eines Juwelier-Sponsors zeitweise mit Diamanten am Helm unterwegs. Fernando Alonso präsentiert stolz seine Sonderanfertigung für das Rennen im Fürstentum © Getty Images

Kimi Räikkönen: (2012, GP von Monaco): Immer wieder wählen die Piloten ihre Helmdesigns als Hommage an große Fahrer vergangener Tage. Kimi Räikkönen ist 2012 in Monaco beispielsweise mit einem Replikat von James Hunt unterwegs... © Getty Images

Lewis Hamilton: (2017, GP von Kandada): ...Lewis Hamilton huldigt fünf Jahre später in Kanada seinem großen Idol Ayrton Senna mit diesem Helm im Vintage-Look. Der Senna-Helm gilt bis heute als der vielleicht legendärste der Formel-1-Geschichte © Getty Images

Lewis Hamilton (2011, GP von Indien): Überhaupt ist der Brite bekannt für seine ausgefallenen und ständig wechselnden Designs und könnte damit schon beinahe eine eigene Diashow füllen. Zu seiner Zeit bei McLaren verewigt er 2011 beispielsweise Reggae-Legende Bob Marley auf seinem Kopf © Getty Images

Lewis Hamilton (2013, GP der USA): Nach seinem Wechsel zu Mercedes ziert dann auch Michael Jackson den Helm des inzwischen 35-Jährigen © Getty Images

Lewis Hamilton (2012, GP von China): Und auch sich selbst trägt der sechsmalige Weltmeister bereits mehrfach auf dem Deckel, wie hier beim Rennen in Shanghai 2012, wo er als Comic-Figur ein kleines Boot steuert... © Getty Images

LEWIS HAMILTON (2013, GP von Monaco): ...oder ein Jahr später beim Rennen in Monte Carlo gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Nicole Scherzinger und Hund Roscoe © Imago

Lewis Hamilton (2013, GP von Brasilien): Sein normales Helmdesign ist dem von Senna nachempfunden, oftmals finden sich auch die brasilianische Flagge sowie die monumentale Christusstatue "Cristo Redentor" in Rio de Janeiro in seinen Designs wieder © Getty Images

Sebastian Vettel (2012, GP der USA): Wie Hamilton ist auch Sebastian Vettel für seine außergewöhnlichen Helmdesigns bekannt und gerät damit 2012 gleich zwei Mal ins Visier der FIA. Beim Rennen in den USA lackiert ihm Designer Jens Munser den Slogan "Gives your Wings" auf die Oberseite. Weil die Deckel aber werbefrei bleiben müssen, muss Vettel den Schriftzug abkleben © Getty Images

Sebastian Vettel (2012, GP von Singapur): Mehr Glück hat der Heppenheimer in Singapur. Sein LED-Helm, der bei Erschütterungen leuchtet, besteht den Test der FIA. Nach dem Nachtrennen entscheidet der Weltverband dann allerdings, dass aus Sicherheitsgründen künftig keine Leuchtelemente mehr eingesetzt werden dürfen © Getty Images

Sebastian Vettel (2013, GP von Monaco): Etwas fürs Auge bietet Vettels Design beim Grand Prix in Monaco im Jahr darauf. Dank eines Thermo-Lacks kann sich die Damen auf seinem Helm je nach Temperatur obenrum entkleiden © Getty Images

Sebastian Vettel (2014, GP von Monaco): 2014 lässt sich Lackierer Jens Munser im Fürstentum erneut etwas Besonderes einfallen. Mit seiner Airbrush-Pistole lässt er den Karbon-Helm wie aus einem Bronze-Guss erscheinen © Getty Images

Sebastian Vettel (2014, GP von Deutschland): Bei seinem Heimrennen auf dem Hockenheimring feiert der viermalige Weltmeister mit diesem Sonderdesign 2014 den WM-Titel der deutschen Fußballnationalmannschaft © Getty Images

Nico Rosberg (2014, GP von Deutschland): Mit der Idee steht er dabei nicht allein da. Auch Nico Rosberg outet sich als Fußballfan. Ursprünglich will er sich sogar den WM-Pokal auf den Helm lackieren lassen, dies scheitert letztendlich aber am Einspruch von WM-Sponsor Hyundai, der das geschützte Symbol nicht auf dem Helm eines Piloten der Konkurrenz sehen will © Getty Images

Jarno Trulli (2006, GP von Frankreich): Acht Jahre zuvor stört sich daran noch niemand. Damals feiert Jarno Trulli den WM-Titel Italiens beim Rennen in Magny Cours mit einem speziellen Azzurro-Helm - inklusive des WM-Pokals © Picture Alliance

Jarno Trulli (2006, GP von Malaysia): In der selben Saison lässt sich der damalige Toyota-Pilot extra für das Heimrennen seines Teams in Japan einen Manga-Samurai auf den Helm lackieren © Getty Images

Michael Schumacher(2011, GP von Belgien): Der Rekordweltmeister mag es während seiner Karriere eher schlicht auf seinem Kopf und trägt vor allem zu Ferrari-Zeiten meist einen einfachen roten Helm. Anlässlich seines 20. Formel-1-Jubiläums greift er 2011 aber zumindest für ein Rennen auf eine spezielle goldene Sonderlackierung zurück © Getty Images

Heikki Kovalainen: (2012, GP von Australien): Der damalige Caterham-Pilot outet sich 2012 mit diesem extravaganten Design als Fan des zu dieser Zeit populären Handygames"Angry Birds" © Getty Images

Jenson Button (2006, GP von England): Der Engländer trägt während seiner Zeit in der Königsklasse des Motorsports normalerweise den Union Jack in weiß-blau-rot auf dem Helm. Anlässlich der Fußball-WM 2006 wechselt er das Design und drückt somit seine Unterstützung für die englische Nationalmannschaft aus. Viel bringt dies allerdings nicht: England scheitert beim Turnier in Deutschland im Viertelfinale an Portugal © Getty Images

Jenson Button (2013, GP von Japan): Sieben Jahre nach Jarno Trulli präsentiert auch der Weltmeister von 2009 in Japan ein Helm mit Landesbezug. Statt eines Manga-Samurai zieren bei Button jedoch zwei Sumoringer den Deckel © Getty Images

Jenson Button (2014, GP von Großbritannien): In der Saison 2014 trägt Button regelmäßig diese Version zu Ehren seines verstorbenen Vaters. Papa Schlumpf war der Spitzname von John Button, die rosa Hemden sein Markenzeichen © Getty Images

Daniel Ricciardo (2013, GP von Brasilien): Im letzten Rennen 2013 nutzt Daniel Ricciardo sein Helmdesign, um sich auf diese Weise von seinem Team Toro Rosso zu verabschieden, welches er im Anschluss in Richtung Red Bull verlässt © Getty Images

Romain Grosjean (2013, GP der USA): Der Franzose trägt 2013 beim Rennen in Austin einen speziellen Helm im Steve-McQuenn-Design. Der 1980 verstorbene Schauspieler und Produzent des Films "Le Mans" war selbst begeisterter Motorsportler © Getty Images

Vitantonio Liuzzi (2011, GP von Italien): Der Italiener nimmt 2011 sein Heimrennen in Monza zum Anlass, um sich kurzerhand selbst auf den Deckel malen zu lassen © Getty Images

Daniil Kvyat (2014, GP von Russland): Seit 2014 fährt der Russe mit kurzer Unterbrechung in der Formel 1. Gleich in seiner Debütsaison präsentiert er dieses ausgefallene Design anlässlich seines Heimrennens in Sotschi © Getty Images

Daniel Ricciardo (2014, GP der USA): "Alles ist größer in Texas" lautet die Botschaft, die der Australier 2014 beim Großen Preis der USA präsentiert © Getty Images