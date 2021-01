Ein Spiel "wie eine Schwingtüre": Bonhof glaubt an Gladbacher Siegchance

Vizepräsident Rainer Bonhof hofft für Borussia Mönchengladbach am Freitag im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München auf einen Sieg.

Vizepräsident Rainer Bonhof hofft für Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München auf einen Sieg an einem perfekten Tag. "Jedes der kleinen Rädchen in unserer Mannschaft muss funktionieren, gegen die Bayern umso mehr", sagte der Weltmeister von 2014 dem SID.